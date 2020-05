Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί ο θάνατος ενός ακόμα Αφροαμερικανού στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Μινεσότα από αστυνομικό, ο οποίος μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο!

Η υπόθεση θυμίζει έντονα εκείνη του Έρικ Γκάρνερ, ενός Αφροαμερικανού που πέθανε από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη το 2014. Ο θάνατός του συνέβαλε στην ανάδυση του κινήματος Black Lives Matter.

A video taken by an onlooker Monday evening shows a Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died.