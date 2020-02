“Εξωγήινος” Λίλαρντ! Ιστορικό επίτευγμα – Σαρωτικοί οι Σέλτικς

Δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν! Ο Ντάμιαν Λίλαρντ έπιασε… εξωγήινη απόδοση στη νίκη των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς επί των Γιούτα Τζαζ (124-107).

Ο Λίλαρντ «μέτρησε» 51 πόντους (9/15 τρίποντα) αλλά και 12 ασίστ και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει 45+ πόντους (48,8 μ.ο) σε εύρος έξι αναμετρήσεων.

Οι Μπλείζερς πανηγύρισαν τη 23η εφετινή τους νίκη σε 50 ματς, ενώ οι “Μορμόνοι” ηττήθηκαν για 17η φορά την εφετινή σεζόν (4η σερί), σε 49 ματς

Damian Lillard (51 PTS, 9 3PM) scores 47+ for the 5th time in 6 games and becomes the 1st player in NBA history to make 6+ threes in 6 straight games. pic.twitter.com/9JmLekPjnd

