Επικό video για Αντετοκούνμπο! Πιτσιρικάς “αντιγράφει” την καρφωματάρα του Γιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσέφερε για μία ακόμη φορά, ανεπανάληπτο θέαμα στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, “τρελαίνοντας” μικρούς και με γάλους στην Άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αντετοκούνμπο: Ένα φοβερό πόστερ-κάρφωμα του έδωσε την κορυφή! video

Το κάρφωμά του μάλιστα, μπροστά στον Λούερ έχει ξεσηκώσει ήδη άπαντες στην Αμερική, όπου έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε “είδωλο” κάθε… επίδοξου συναθλητή του, κάθε ηλικίας.

Χαρακτηριστικό είναι το video που ανέβασε στο twitter, ο προπονητής του NCAA, Πατ Κέλσι, στο οποίο καταγράφει το γιο του, να προσπαθεί να “αντιγράψει” το κάρφωμα του “Greek Freak”.

Starting on Christmas day Johnny Ballgame has been all-in on The Greek Freak. Yannis-Mania has taken over Kelsey Kitchen Arena. Homemade jersey, highlight re-enactments, overnight @Bucks fan. Power of branding @JeremyDarlow pic.twitter.com/o7KTIVhyAz

— Pat Kelsey (@patkelsey) January 2, 2019