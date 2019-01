Αντετοκούνμπο: Ένα φοβερό πόστερ-κάρφωμα του έδωσε την κορυφή! video

Έχει δείξει πολλές φορές πως μέσα στο… ζωγραφιστό είναι ασταμάτητος. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοίρασε πάλι θέαμα και είχε ένα “super” κάρφωμα στη νίκη των Μπακς επί των Πίστονς.

Αντετοκούνμπο: “Super” ποδαρικό με Μπακς κόντρα στους Πίστονς! videos

Ο Τζον Λιούελ προσπάθησε να κάνει άμυνα μπροστά στον Αντετοκούνμπο, αλλά ο “Greek freak” πήγε με απίστευτη δύναμη για το κάρφωμα, κάνοντας… πόστερ τον αντίπαλο του και κερδίζοντας την πρώτη θέση στις 5 θεαματικότερες φάσεις της βραδιάς στο ΝΒΑ.

Did @Giannis_An34 just throw down the POSTER OF THE YEAR!?!#FearTheDeer pic.twitter.com/anVvi6nNO6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2019