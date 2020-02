Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης, όπως ανακοίνωσε η ρωσική ομάδα. Για 1,5 χρόνο συμφώνησε ο Καταλανός τεχνικός.

Την τεχνική ηγεσία της Ζενίτ ανέλαβε επίσημα ο Τσάβι Πασκουάλ. Ο 47χρονος, πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα και του Παναθηναϊκού, υπέγραψε στη ρωσική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2021 αντικαθιστώντας τον συμπατριώτη του Ζοάν Πλάθα στον πάγκο. Συνεργάτης του θα είναι, όπως και στον Παναθηναϊκό, ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος.

Now it’s official: Xavier Pascual is our new head coach.



Welcome! 🙌🏽 pic.twitter.com/DMZ1uJB2uB