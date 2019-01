Οριστικό τέλος στη συνεργασία του Γιώργου Μπαρτζώκα με τη Χίμκι, με τον Έλληνα τεχνικό να απολύεται από τη ρωσική ομάδα, μετά από ενάμισι χρόνο στον πάγκο της.

Ο Έλληνας τεχνικός πλήρωσε τελικά την κόντρα του με τον τζένεραλ μάνατζερ του ρωσικού συλλόγου, Πάβελ Αστάκχοφ, με τον οποίο είναι από την περασμένη σεζόν στα “μαχαίρια”, εξαιτίας κάποιων προστίμων που είχαν επιβληθεί στην ομάδα.

Η ανακοίνωση της Χίμκι πάντως, κάνει λόγο για λύση της συνεργασίας εξαιτίας “των τελευταίων αποτελεσμάτων”, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η ρωσική ομάδα πέτυχε σημαντικές νίκες το τελευταίο διάστημα, παρά την απουσία του Αλεξέι Σβέντ, ενώ στη VTB βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με δύο νίκες λιγότερες.

🚨 Баскетбольный клуб «Химки» принял решение расторгнуть соглашение с Георгиосом Барцокасом / Khimki Moscow Region decided to resign head coach Georgios Bartzokas because of the latest results. pic.twitter.com/lZNrnAQuQy

Λίγα λεπτά αργότερα μάλιστα, η Χίμκι ανακοίνωσε και τον διάδοχο του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο της, με τον Λιθουανό, Ρίμας Κουρτινάιτις, να είναι ο νέος προπονητής της ρωσικής ομάδας.

🤝Римас Куртинайтис возвращается в наш клуб в качестве нового главного тренера. Соглашение с литовским специалистом рассчитано до конца сезона с возможностью продления / Rimas Kurtinaitisreturns to the bench to head the team. Welcome back, Rimas! pic.twitter.com/8oV7R8ciFs

