Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει “κλειδώσει” από νωρίς, αφού επέτρεψε μία τρομερή ανατροπή του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι για το 78-73 στην 23η αγωνιστική της Euroleague.

Παππάς και Φρεντέτ οδήγησαν επιθετικά τους “πράσινους”, με τον Αμερικανό όμως να κάνει μοιραία λάθη στο τέλος, σε ένα παιχνίδι που ο Νικ Καλάθης έκανε τη χειρότερη εμφάνισή του στη σεζόν (9 πόντους, 5 ασίστ και 4 λάθη). “Δήμιος” για την ομάδα του Πιτίνο ο Πάντερ με 24 πόντους, σε ένα ματς που οι Σέρβοι εκτέλεσαν 34 βολές.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι, με την 5άδα έκπληξη του Πιτίνο (Καλάθης, Παππάς, Παπαπέτρου, Μπέντιλ και Παπαγιάννης) να είναι εξαιρετική στην άμυνα και δέχεται μόλις 9 πόντους σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Βρίσκοντας σκορ μάλιστα από τους “ψηλούς” και τον Ράις που μπήκε στη συνέχεια στο παρκέ, το σκορ στο 10′ ήταν 9-21, παρά την αστοχία των παικτών από μακριά.

Η επίθεση συνέχισε να μη “δουλεύει” καλά για τους “πράσινους” και στο δεύτερο δεκάλεπτο, οπότε και έφθασε τα 0/8 τρίποντα στο ματς, αλλά οι καλές άμυνες του Μπέντιλ επέτρεψαν στη διαφορά να φθάσει και στο +13 (14-27). Ο Πάντερ “κράτησε” σε αυτό το διάστημα τον Ερυθρό Αστέρα στο παιχνίδι, για να έρθουν όλα… τούμπα στο τελευταίο τετράλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Από λάθη στην επίθεση, η ομάδα του Πιτίνο έδωσε εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό και οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό. Εκμεταλλεύτηκαν έτσι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σκόραρε μόνο με βολές στο διάστημα αυτό και με 21-5 σερί, βρέθηκαν μπροστά στο σκορ στο 20′ με 35-32.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός διατήρησε την καλή του άμυνα, παρά τον τραυματισμό του Παπαπέτρου και με τον Νίκο Παππά να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια, πήρε ξανά το προβάδισμα στο σκορ. Βρίσκοντας μάλιστα και τα πρώτα μακρινά σουτ με τον Τζόνσον και τον Φρεντέτ “εκτόξευσε” τη διαφορά και στο +12 (41-53), με το σκορ στο 30′ να είναι 46-57.

Οι “πράσινοι” έδειχναν “αγκαλιά” με τη νίκη, καθώς προηγήθηκαν με +10 και σχεδόν 5 λεπτά πριν το τέλος, όμως ένα νέο “μπλακ άουτ” στην επίθεση και συνεχόμενες βολές υπέρ των Σέρβων, έκαναν το ματς “θρίλερ” στα τελευταία λεπτά. Ο Περπέρογλου έδωσε προβάδισμα με 70-67 στην ομάδα του, αλλά ο Τόμας “απάντησε” με μεγάλο τρίποντο και ο Καλάθης πέτυχε γκολ-φάουλ για να φέρει ξανά τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ.

