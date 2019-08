ESPN: Δεύτερο φαβορί στο NBA οι… Αντετοκούνμπο! pic

Οι μετεγγραφές των Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ έχουν ανεβάσει στα ύψη τα… ποσοστά των Λος Άντζελες Κλίπερς (54,6%), αφού –σύμφωνα με το ESPN- αυτή τη στιγμή θεωρούνται το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ. Μάλιστα, το κορυφαίο αθλητικό δίκτυο αναφέρει ότι η διαφορά των Κλίπερς από τους δεύτερους είναι αρκετά μεγάλη.

Η ομάδα που… ακολουθεί τους Κλίπερς είναι οι Μπακς των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο (ποσοστό 36.4% επί των ιδίων ψήφων).

Παρά την ενίσχυση που έχουν κάνει οι Λέικερς, στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Φιλαδέλφεια 76ερς, με ποσοστό 6.1%, για να ακολουθήσουν οι «λιμνάνθρωποι», οι Γουόριορς, οι Ρόκετς και οι Τζαζ. Στον… ορίζοντα –σύμφωνα πάντα με το ESPN- δεν φαίνονται πουθενά οι πρωταθλητές, Ράπτορς.

The new look @LAClippers look like the favorite to win the title next season.

Who do you have taking it home? 🤔 pic.twitter.com/75S2E4lNCV

— SportsCenter (@SportsCenter) August 26, 2019