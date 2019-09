Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και θρύλος του μπάσκετ, Ρικ Πιτίνο, σχολίασε όλα όσα έγιναν στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Βραζιλία για το Μουντομπάσκετ 2019.

Ο Ρικ Πιτίνο έβαλε… στη θέση του τον προπονητή της Βραζιλίας, Άτσο Πέτροβιτς, ο οποίος έκανε προκλητικές δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα με τη «γαλανόλευκη» κι αποθέωσε τον Έλληνα φόργουορντ, από τον οποίο περιμένει να δει το καλό του πρόσωπο στο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία, για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων του Μουντομπάσκετ 2019.

Brazil beats Greece by one at the buzzer and the Coach boasts they kicked the ass of one of the best players on the planet. One of my favorite things about @Giannis_An34 is he would never make a comment like that. He carries himself with great humility. Bring it vs NZ big fella!

— Rick Pitino (@RealPitino) September 4, 2019