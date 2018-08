Εθνική Παίδων: Τραυματίστηκε ο Κωστόπουλος! Αποχώρησε με φορείο – video

Η Εθνική Παίδων ατύχησε να χάσει στο 37′ του αγώνα της κόντρα στην Τουρκία τον αρχηγό της, Αναστάση Κωστόπουλο, ο οποίος είχε μια άσχημη πτώση στο παρκέ και μεταφέρθηκε με κολάρο και φορείο στο νοσοκομείο.

Ο Κωστόπουλος δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι από τον Γκορενέρ, τη στιγμή που ο παίκτης της Τουρκίας κάρφωσε για το το 71-73 (σ.σ. κρεμάστηκε απ’ τη στεφάνη και τον βγήκε με το πόδι στο κεφάλι).

Ο νεαρός Έλληνας άσος ζαλίστηκε, έπεσε στο παρκέ και έφυγε από το παρκέ με φορείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του esake, οι εξετάσεις όμως που έκανε στη συνέχεια έδειξαν πως δεν έχει τίποτα σοβαρό και απλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο προληπτικά.

Μπορείτε να δείτε τη φάση του τραυματισμού στο 99:46 του video που ακολουθεί…

.@HellenicBF 🇬🇷 take on @TBF 🇹🇷 in Group C of #FIBAU16Europe NOW LIVE! https://t.co/igbUiS3BAh

— FIBA (@FIBA) August 11, 2018