Για ακόμη μία φορά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός αγώνων για να ξεκουράσει τα γόνατά του και οι Μιλγουόκι Μπακς μέτρησαν μία νίκη και μία ήττα στην απουσία του ηγέτη τους.

Ο Greek Freak αναμένεται να επιστρέψει όμως στο παρκέ και να αγωνιστεί κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ το βράδυ της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου 23/03 στην Ελλάδα), όπως και οι Χιλ και Μπράουν.

Τα «ελάφια» θέλουν έτσι να επανέλθουν στις νίκες και να συνεχίσουν την προσπάθεια για την κορυφή του NBA. Η ομάδα του Έλληνα σούπερ σταρ, βρίσκεται στην πρώτη θέση όλου του πρωταθλήματος με ρεκόρ 53-18 και είναι το φαβορί για το απόλυτο πλεονέκτημα στα πλέι οφ, έχοντας ήδη κατακτήσει και το πρωτάθλημα της Κεντρικής Περιφέρειας, μετά από 18 ολόκληρα χρόνια.

After being sidelined, Giannis Antetokounmpo is listed as probable for Friday's visit by the Heat, as are George Hill and Sterling Brown.

— Ira Winderman (@IraHeatBeat) March 21, 2019