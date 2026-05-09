Κίνηση στους δρόμους: Μπλοκαρισμένη η άνοδος της Κηφισίας λόγω της συναυλίας των Metallica – Στα «κόκκινα» και ο Κηφισός

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο Κηφισό αλλά και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου
Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς η συναυλία των Metallica έχει φέρει πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το στάδιο. Χιλιάδες κόσμου κατευθύνονται προς το ΟΑΚΑ και η κυκλοφορία σε αρκετά σημεία γίνεται με δυσκολία.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα προς το ΟΑΚΑ, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται πολύ αργά. Οι οδηγοί χρειάζεται να έχουν υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες από νωρίς το απόγευμα.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη Μεσογείων, όπου η αυξημένη κυκλοφορία έχει δημιουργήσει μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο του Κηφισού, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες λόγω του μεγάλου όγκου αυτοκινήτων.

Η Τροχαία βρίσκεται στους δρόμους για να βοηθήσει την κυκλοφορία, όμως η μεγάλη προσέλευση του κόσμου στη συναυλία συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα σε πολλές περιοχές γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο.

