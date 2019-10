Euroleague: “Άλωσε” το Μόναχο η Χίμκι! Μεγάλο διπλό και για Μπαρτσελόνα – videos

Ντέρμπι μόνο στα… χαρτιά ήταν το παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με τη Χίμκι, αφού οι Ρώσοι “άλωσαν” την έδρα των “Βαυαρών” με 87-74.

Ο Σβεντ με 19 πόντους και ο Τζιλ με 17 πόντους, οδήγησαν την ομάδα τους στο πρώτο της φετινό διπλό στη Euroleague, την ώρα που για τους ηττημένους ο Μονρό είχε 18 πόντους, αλλά και 7 λάθη στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 37-44, 55-70, 74-87

Μπάγερν Μονάχου (Ράντονιτς): Κινγκ 9 (3/4 τρίποντα), Κόπονεν, Μονρό 18 (7/12 δίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 7 λάθη), Λούτσιτς 12 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λο 12 (4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Τζέντοβιτς 9, Τσίπσερ 3 (1), Νέλσον, Φλακαντόρι 2, Μπατέλ 9, Ραντόσεβιτς, Γκραντ

Χίμκι (Κουρτινάιτις): Σβεντ 19 (5/12 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 5 λάθη), Μπούκερ 13 (3/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Τίμα 13 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καράσεφ, Ζαΐτσεφ 4, Ντεσιάτνικοφ, Γερέμπκο 8 (2), Μόνια 6 (2), Γκιλ 17 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπαράσκοφ, Έβανς 2, Μπέρτανς 5

Στο Τελ Αβίβ, η Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στην Ευρώπη κόντρα στην αδύναμη Βαλένθια, την οποία και νίκησε με 76-63, έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 18-11, 33-28, 56-44, 76-63

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Σφαιρόπουλος): Μπράιαντ, Γουίλμπεκιν 14 (1/2 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Έισι, Χάντερ 13 (6/10 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Κάσπι 12 (6/9 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Αβντίγια 6 (1), Ντόρσεϊ, Ντιμπαρτολομέο 7 (1), Γουόλτερς 10 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Μπλακ 6 (6 ριμπάουντ), Ζούσμαν 8 (2)

Βαλένθια (Πονσαρνάου): Κολόμ 3 (1/6 σουτ), Λόιντ 17 (1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/6 βολές), Εντούρ 4 (2/8 δίποντα), Λαμπεϊρί 1, Βαν Ρόσομ, Μότουμ 2, Ντούμπλιεβιτς 15 (3/6δίποντα, 0/3 τρίποντα, 9/11 βολές, 7 ριμπάουντ), Βίβες, Σαν Εμετέριο 15 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Ντόρνεκαμπ 6 (2)

Τη νίκη της βραδιάς στη Euroleague έκανε όμως η Μπαρτσελόνα που πέρασε… αέρας από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 73-65 του Ερυθρού Αστέρα.

Πρώτος σκόρερ ήταν ξανά ο Νίκολα Μίροτιτς με 21 πόντους, αλλά κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Μπράντον Ντέιβις με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Για τους γηπεδούχους “διασώθηκε” μόνο ο Τζέιμς Γκιστ με 10 πόντους, αλλά αποθεώθηκε και ο Κούζμιτς που επέστρεψε μετά το φοβερό τροχαίο ατύχημα που είχε στην αρχή της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 16-12, 36-33, 49-57, 65-73

Ερυθρός Αστέρας (Γκαβρίλοβιτς): Κούζμιτς 2, Τσόβιτς, Μπράουν 6 (3/9 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη), Περπέρογλου 6 (3/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Νταβιντόβατς 7, Λάζιτς, Φαγέ 8 (2), Ντόμπριτς 8 (1), Γκιστ 10 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 λάθη), Τζένκινς 3, Σίμανιτς 8 (1), Ότζο 7

Μπαρτσελόνα (Πέσιτς): Ντέιβις 14 (5/7 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Χάνγκα 8 (1), Σμιτς 5 (1), Οριόλα, Αμπρίνες 1, Χίγκινς 5 (1), Κούριτς 15 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Μπολμάρο, Μίροτιτς 21 (8/13 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 6 λάθη), Τόμιτς 4

.@FCBbasket just keeps on rolling, another W, this time in Belgrade 💪#GameON pic.twitter.com/UkmrC72Jcn

