Με τον Μάικ Τζέιμς να κάνει “πάρτι” στο Βελιγράδι, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πέρασε από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα με σκορ 86-81, προς τέρψιν και του Ολυμπιακού.

Η ρωσική ομάδα πάτησε… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Αμερικανό γκαρντ να φθάνει τους 29 πόντους, πήρε μία σπουδαία νίκη τετράδας στη Euroleague.

Mike James TURNED UP in the second half 💪#GameON pic.twitter.com/r6SITgh3s7