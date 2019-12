Δεν σηκώνει… κεφάλι η Φενέρμπαχτσε που γνώρισε νέα επώδυνη και ντροπιαστική ήττα από την ουραγό της βαθμολογίας της Euroleague, Ζενίτ η οποία έφυγε μεγάλο διπλό από την Πόλη επικρατώντας με 81-84 χάρη στο απίστευτο “buzzer beater” τρίποντο του Αλμπισί.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς ξεκίνησε δυνατά το ματς φτάνοντας στο +11 (34-23) στις αρχές της 2ης περιόδου αλλά η Ζενίτ αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά και να μείνει κοντά στο σκορ ως το δραματικό φινάλε. Οι Ρώσοι βρέθηκαν να προηγούνται με 78-81 και απέμεναν 8” για τη λήξη του αγώνα.

Ο εξαιρετικός και απόψε Κώστας Σλούκας (13 π. , 6 ασ.) ευστόχησε τότε τρίποντο και όλα έδειχναν πως το ματς θα οδηγηθεί στην παράταση αλλά ο Αλμπισί στην τελευταία επίθεση της Ζενίτ ευστόχησε με τη σειρά του σε νέο τρίποντο “μαχαιριά” βγάζοντας νοκ άουτ τη Φενέρ, η οποία πλέον έχει ρεκόρ 5-10 και βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας παρουσιάζοντας εικόνα… κατάρρευσης. Στο 4-10 ανέβηκαν οι Ρώσοι μετρώντας τρεις από τις τέσσερις νίκες τους εκτός έδρας.

Δείτε το δραματικό φινάλε του ματς

Incredible!@FBBasketbol and @zenitbasket trade 3-pointers in the final SECONDS as Zenit gets a monumental win on the road!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kb4s2J4QwO

