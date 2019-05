Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, με τον Έλληνα τεχνικός να γίνεται ο πρώτος συμπατριώτης μας με δύο Euroleague στην κατοχή του.

Τα εύσημα στον πρώην βοηθό του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό απέδωσε και ο Ρικ Πιτίνο, με σχετική ανάρτησή του στο twitter, όπου και έγραψε: «Συγχαρητήρια στην ΤΣΣΚΑ που κατέκτησε την Euroleague. Εξαιρετικό coaching από τον Έλληνα Δημήτρη Ιτούδη. Ταπεινός και χαρούμενος στη νίκη. Μπράβο!»

Congrats to CSKA in winning the Euroleague championship. Wonderful coaching job by Greek native Dimitris Itoudis. Humble and graceful in Victory. Well done!

— Rick Pitino (@RealPitino) May 20, 2019