Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Λασίθι

Νέα σεισμική δόνηση ταρακούνησε το Λασίθι το βράδυ του Σαββάτου 25.04.2026, με τον σεισμό να έχει μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώθηκε 23 Χλμ. ΔΝΔ του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εστιακό βάθος ήταν στα 9,2 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή εγώ και λίγα 24ωρα βρίσκεται στον χορό των Ρίχτερ με τη μεγαλύτερη σεισμική δόνηση να έχει καταγραφεί 5,7 στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου.

Έκτοτε έχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν ζημιές ή τραυματισμοί, όμως η ανησυχία των κατοίκων από τις δονήσεις είναι φανερή.