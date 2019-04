Euroleague για Παναθηναϊκό: «Η πιο επιτυχημένη ομάδα του αιώνα!» – video

Το επικό video που δημιούργησε η Euroleague προς τιμήν των αδερφών Γιαννακόπουλου, με κεντρικό πρόσωπο τον Νικ Καλάθη για τη διάδοχη κατάσταση στην ομάδα του Παναθηναϊκού, έχει ήδη γίνει viral μεταξύ των οπαδών του Τριφυλλιού.

Οι υπεύθυνοι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωση πάντως, συνεχίζουν να το προωθούν και μέσα από τα επίσημα social media της Euroleague, με την πιο πρόσφατη ανάρτησή τους να αναφέρει στη λεζάντα της: «Η πιο επιτυχημένη ομάδα αυτού του αιώνα. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου δημιούργησε μία αυτοκρατορία και λατρεύτηκαν από όλους όσους συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό.

The most successful EuroLeague team this century 🙌

The Giannakopoulos family built an empire and were adored by all associated with @paobcgr 🙏

Watch 'Guardian of a Legacy' 📺 now https://t.co/Se7L2Cwybl pic.twitter.com/mrd7JuJ7j7

— EuroLeague (@EuroLeague) April 4, 2019