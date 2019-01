Euroleague: Ήττες για Κίμκι και Ζαλγκίρις πριν τους “αιώνιους” – videos

Η Φενερμπαχτσέ δεν… αγχώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας, επιστρέφοντας στις νίκες και αυξάνοντας το ρεκόρ της σε 16-2. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς επικράτησε άνετα με 78-61 αυτής του Γιασικεβίτσιους, για την 18η αγωνιστική της Euroleague, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη διαδοχική απώλεια και βυθίζοντας τους σε 7-11, πριν υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό (18/1).

Ο Κώστας Σλούκας πρωταγωνίστησε σε επίθεση (14π.) και δημιουργία (6 ασίστ) της Φενερμπαχτσέ, που διεύρυνε σε 9-0 το αήττητο της έδρας της, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Μελίχ Μαχμούτογλου (14π.) και Γιαν Βέσελι (13π., 12ρ.). Από την Ζαλγκίρις, μόνο ο Μπράντον Ντέιβις κατάφερε να ολοκληρώσει.. διψήφιος τον αγώνα (12π.).

.@FBBasketbol extends its home-court winning streak to 11 games, and moves to 16-2 for the season!

Highlights… pic.twitter.com/EZPZpPb4dy

— EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2019