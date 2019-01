Euroleague: “Καρδιά” πρωταθλήτριας η Ρεάλ! Αποτελέσματα και κατάταξη – videos

Αν και δυσκολεύτηκε αρκετά στον “εμφύλιο” με την Γκραν Κανάρια, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε τελικά να πανηγυρίσει τη νίκη, χάρη σε ένα… ντεμαράζ στην 4η περίοδο του αγώνα, παίρνοντας τη νίκη με 67-75.

Κορυφαίος για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, ήταν ο αρχηγός των Μαδριλένων, Σέρχιο Γιουλ, ο οποίος και είχε 16 πόντους και 4 ασίστ, με κρίσιμα καλάθια στο τέλος. Το “πάλεψαν” για τους γηπεδούχους Όλιβερ και Μπαέζ.

.@RMBaloncesto sees off a spirited @GranCanariaCB and takes the road win! pic.twitter.com/kRX6lLAVgv

— EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2019