Euroleague: Με “διπλό” Καλάθη και Σλούκα οι ασίστ της “διαβολοβδομάδας”!

Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο νίκες με εξαιρετικές εμφανίσεις στη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague, με τον Νικ Καλάθη να είναι ξανά φανταστικός, μοιράζοντας και μερικά απίθανα highlights με τις πάσες του.

Δύο από αυτές μάλιστα, κέρδισαν και θέση στο video με τις κορυφαίες ασίστ των δύο αγωνιστικών στη Euroleague, το οποίο περιλαμβάνει επίσης “μαγικές” πάσες από Καμπάτσο, Σλούκα, Μίσιτς και αρκετούς άλλους.

Some of the TOP ASSISTS from the last week 🙌#GameON pic.twitter.com/BSP9udxFL5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2019