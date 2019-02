Στην 11η θέση της κατάταξης στη Euroleague βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές, απέχοντας πλέον μόλις μία νίκη από την 8η θέση, όπου και συγκατοικούν η Μπασκόνια με την Αρμάνι.

Η ιταλική ομάδα μάλιστα βρέθηκε μία «ανάσα» από την ήττα στην έδρα της Γκραν Κανάρια, όμως παρότι οι Ισπανοί πήγαν το ματς στην παράταση με buzzer beater, δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, για να κάνουν και το σχετικό… δώρο στον Παναθηναϊκό, χάνοντας τελικά με 104-106.

Incredible!

A WILD 3-pointer from Marcus Eriksson to take the game to OT!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/yzsuFRsdCa

— EuroLeague (@EuroLeague) February 1, 2019