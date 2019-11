Ο Σέιν Λάρκιν “έσπασε” τα κοντέρ στη νίκη της Εφές Αναντολού επί της Μπάγερν (104-75 )αφού τελείωσε τον αγώνα με 49 πόντους, έχοντας 25 στο ημίχρονο, οι οποίοι αποτελούν τους περισσότερους που έχει σημειώσει παίκτης σε έναν αγώνα στην ιστορία της Euroleague, συνοδεύοντάς τους με 10/12 τρίποντα!

Οι 49 πόντοι του, μάλιστα, αποτελούν φυσικά και ρεκόρ καριέρας για τον Αμερικανό, αφού ξεπέρασε τους 37 που είχε “φορτώσει” το καλάθι της Μπαρτσελόνα στις 8/3/2019, ενώ αντίστοιχο ρεκόρ καριέρας έκανε και με τους 53 βαθμούς που πήρε στο σύστημα αξιολόγησης.

. @ShaneLarkin_3 gets his 43rd point and beats the previous record of 41 for most points in a single game 😱

If beating the points record wasn't enough for him! @ShaneLarkin_3 hits his 10th TRIPLE tying the all-time record for 3s in a game 💦#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kgw45CbTWr

