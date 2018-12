Euroleague: Ο Σφαιρόπουλος “σταμάτησε” τον Τζέιμς! Η Μπαρτσελόνα τη νίκη της βραδιάς – videos

Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 16 πόντους από την Αναντολού Εφές μέσα στη Βαρλκελώνη, όμως με άμυνα που “έσπαγε κόκαλα” στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να πάρει τελικά μια εύκολη νίκη με 80-65.

Διέλυσε το ταμπλό ο Σενγκέλια! “Άλωσε” τη Χίμκι η Μπασκόνια – videos

Σεραφέν, Σίνγκλετον, Χάνγκα και Οριόλα, έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Πέσιτς, ενώ για τους φιλοξενούμενους, Μότομ και Μίσιτς δεν ήταν αρκετοί για να χαρίσουν μία ακόμη νίκη στην ομάδα τους, η οποία παραμένει στην 4η θέση της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 39-50, 59-57, 80-65

Μπαρτσελόνα (Πέσιτς): Σεραφάν 13 (8 ριμπάουντ), Πάνγκος 7 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Ρίμπας 8 (2), Σίνγκλετον 13 (2), Χάνγκα 10, Ερτέλ 8 (1), Οριόλα 14 (2), Κούριτς, Κλαβέρ 5 (1), Τόμιτς 2.

Αναντόλου Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 7 (1), Μπομπουά 8 (2), Μπαλμπάι, Μότουμ13 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μοερμάν 7 (1), Πλάις 2, Μίτσιτς 11 (2/8 τρίποντα, 7 ασίστ, 5 λάθη), Αντερσον 6 (1), Ντάνστον 8, Σίμον 3 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

. @FCBbasket with a HUGE come-from-behind win! pic.twitter.com/4Tn56fCkKl

Σπουδαία νίκη και για τη Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου, η οποία με πρωταγωνιστή τον Ο’ Μπράιαντ που πέτυχε 32 πόντους, λύγισε την Αρμάνι Μιλάνο του Μάικμ Τζέιμς με 94-92

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 46-48, 75-75, 94-92

What a match!@MaccabitlvBC wins a back and forth encounter! pic.twitter.com/IFYOTVZcpm

— EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2018