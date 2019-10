Euroleague: Παραδέχθηκε τα λάθη και Έλληνα διαιτητή! – video

Σε μία σπάνια κίνηση, η Euroleague εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία συμφωνεί με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για τα λάθη που έκαναν στο παιχνίδι των Λιθουανών με την Αρμάνι Μιλάνο, οι διαιτητές Γκαρθία, Ντιφαλά και Φούφης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την λίγκα, με 14» να απομένουν για τη λήξη και με το σκορ στο 83-81, ο Ρολ πήρε την μπάλα μετά από επαναφορά, κλείστηκε από δύο αντιπάλους κι έκανε βήματα, καθώς μετακίνησε τα δυο του πόδια χωρίς να την «σκάσει».

Ακολούθως, έκανε ξανά βήματα, καθώς από την στατική κατάσταση που ήταν, κούνησε αντικανονικά το αριστερό του πόδι, ενώ πριν δώσει την πάσα στον Ροντρίγκεθ, πάτησε την γραμμή του κέντρου, κάνοντας «μπρος-πίσω».

Tough blow for Žalgiris in the last seconds of the game in Milan, as referrees seem to make a mistake here pic.twitter.com/ZDuQoohbq9

