Η άφιξη της Αρμάνι Μιλάνο στο Κάουνας έχει θορυβήσει την πόλη, μετά τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ιταλία και ζήτησαν από τη Ζαλγκίρις να αναβληθεί το παιχνίδι.

Η ομάδα φέρεται να επικοινώνησε με τη Euroleague για το θέμα, αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική, αφού η διοργανώτρια αρχή θεώρησε αδύνατο να υπάρξει αναβολή την τελευταία στιγμή. Κι από την πλευρά τους όμως οι Λιθουανοί αποφάσισαν να γίνει ο αγώνας κανονικά με οπαδούς, αφού “ο σύλλογος υπάρχει για τους οπαδούς και η στήριξή τους είναι πολύ σημαντική για εμάς”, όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Zalgiris approached Euroleague and got the confirmation that it's impossible to postpone the game. They also decided to play in front of 15 000 fans because "the club exists for the fans and their support is very important for us," according to Zalgiris GM Motiejunas.