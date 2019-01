Euroleague: Σταμάτησε τη Φενέρ ο Μπαρτζώκας! Θρίαμβος χωρίς Σβεντ – video

Σε ένα ματς “θρίλερ” στη Ρωσία, η Χίμκι πέτυχε τη νίκη της αγωνιστικής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, αφού επικράτησε με 84-78 και σταμάτησε το τρομερό σερί της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Euroleague.

CLUTCH!@melihmahmutoglu comes up with some HUGE 3-pointers for @FBBasketbol!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/J6kKzXlh2I

— EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2019