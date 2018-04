Euroleague: Σβεντ, ο… τρομερός! Ξεπέρασε τα 100 τρίποντα στη σεζόν

Ο Αντρέι Σβεντ κάνει μια εκπληκτική σεζόν στην Euroleague. Τα νούμερα το… δείχνουν!

Ο Ρώσος διεθνής κρατάει το ρεκόρ με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε μία αγωνιστική περίοδο (σ.σ. 84), το οποίο κατέρριψε τη φετινή σεζόν. Στο game 4 όμως της Χίμκι με την ΤΣΣΚΑ για τα πλέι οφ της Euroleague ξεπέρασε τα 100!

Πιο συγκεκριμένα, με τα 2 που πέτυχε στο 1ο δεκάλεπτο του εντός έδρας αγώνα της Χίμκι, ο Σβεντ έφτασε τα 101!

100 🆙!

What a season it has been for @Shved23 who makes his 100th 3-pointer of the season.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SuHQpjCVAQ

— EuroLeague (@EuroLeague) April 27, 2018