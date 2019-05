Μετά από μία εκπληκτική σεζόν με τη Ζαλγκίρις που τον έφερε και στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague, ο Μπράντον Ντέιβις έγινε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην Ευρώπη.

Τα σενάρια τον ήθελαν κοντά τόσο στη Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όμως τελικά η Μπαρτσελόνα φέρεται να πήρε την υπογραφή του, με τον γνωστό δημοσιογράφο, Ρόι Κόεν να επικαλείται πηγές, που αποκαλύπτουν διετές συμβόλαιο με 4 εκατομμύρια δολάρια.

«Ο Μπράντον Ντέιβις της Ζαλγκίρις συμφώνησε σε ένα συμβόλαιο 2 ετών και 4 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με πηγές»

Zalgiris's Brandon Davies agreed to a 2-year 4 million dollars deal with Barcelona, according to source

— Roi Cohen (@RoiCohen99) May 26, 2019