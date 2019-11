Euroleague: Top 10 με Καλάθη – Τόμας και Μιλουτίνοφ! – video

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηαϊκός επικράτησε της Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, με αμφότερες τις ομάδες όμως, να έχουν παίκτες τους πρωταγωνιστές στο top 10 της 7ης αγωνιστικής της Euroleague.

Για τους “πράσινους” ξεχώρισε μία εξαιρετική ενέργεια του Τόμας και στις δύο πλευρές του παρκέ, με τον Νικ Καλάθη να προσθέτει μια μαγική πάσα, την ώρα που για τους “ερυθρόλευκους” ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επιβεβαίωσε την “κυριαρχία” του στη ρακέτα παρά την ήττα της ομάδας του, έχοντας και ένα απίθανο κάρφωμα στο πρώτο ημίχρονο.

The Top 10 plays from another entertaining round of EuroLeague Basketball ⚡#GameON pic.twitter.com/eeqXCGqez4

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 9, 2019