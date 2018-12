Euroleague: “Βασίλισσα” Φενέρμπαχτσε! Ο Ντατόμε έκρινε με απίθανο καλάθι το ντέρμπι κορυφής! – video

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι στην Τουρκία, η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να καταβάλλει την αντίσταση της Ρεάλ Μαδρίτης και να την ρίξει από την κορυφή, με ένα υπέροχο καλάθι του Ντατόμε στην εκπνοή του αγώνα.

Με το σκορ στο 63-64 υπέρ της “Βασίλισσας”, ο Ιταλός πήρε την μπάλα στο τρίποντο και με ένα φανταστικό ντράιβ πέτυχε το νικητήριο καλάθι, για να διατηρήσει την ομάδα του, μόνη πρώτη στην κατάταξη της Euroleague.

THE ARTIST! 😱@GigiDatome drives to the basket and gets the AND ONE to win the game!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/flWSkA3q41

— EuroLeague (@EuroLeague) December 28, 2018