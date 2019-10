Euroleague: «Βόμβα» από τον Ερυθρό Αστέρα! «Γονάτισε» τη Φενέρ του Ομπράντοβιτς – videos

Κρατώντας σε πολύ χαμηλό σκορ την Φενέρμπαχτσε, ο Ερυθρός Ατέρας κατάφερε να πάρει τη νίκη με 68-56 στη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, κάνοντας «σεφτέ» στη σεζόν.

Η ομάδα του Μίλαν Τόμιτς είχε ως πρωταγωνιστές τον Μπράουν με 13 πόντους, αλλά και τους δύο… Έλληνας, τον Στράτο Περπέρογλου και τον Τζέιμς Γκιστ με 11 πόντους. Οδήγησε μάλιστα την ομάδα του Ομπράντοβιτς στη δεύτερη ήττα σε δύο αγώνες μετά την πρεμιέρα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Τούρκους να έχουν τον Ντε Κολό με 19 πόντους, αλλά τον Σλούκα να μένει στους 6 πόντους με 1 ασίστ σε 20 λεπτά.

What a result! @kkcrvenazvezda with a HUGE defensive display. #GameON pic.twitter.com/s9801izCci

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 35-30, 51-43, 68-56

Ερυθρός Αστέρας (Τόμιτς): Μπράουν 7 (8 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Τσόβιτς, Μπράουν 13 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Περπέρογλου 11 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νταβιντόβατς 5 (1), Λάζιτς 3 (1), Φαγιέ 8 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπαρόν 3, Ντόμπριτς 2, Γκιστ 11 (5/11 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Τζένκινς, Ότζο 5 (5/6 βολές)

Φενέρμπαχτσε (Ομπράντοβιτς): Μαχμούτογλου 6 (2/8 σουτ, 5 ριμπάουντ), Κάλινιτς 3 (1), Σλούκας 6 (1/7 σουτ, 4/4 βολές, 1 ασίστ, 2 λάθη), Ντε Κολό 19 (4/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Γουίλιαμς, Βέσελι 6 (3/7 δίποντα, 0/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη), Ντίξον 13 (3/9 τρίποντα), Ντουβερίογλου, Ντατόμε, Στίματς 1

Στο άλλο ματς που προηγήθηκε, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου, αλλά τελικά πήρε τη νίκη με 79-68 χάρη στον εξαιρετικό Κλάιμπερν που τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για τους «Βαυαρούς» ο Μονρό έκανε «πάρτι» κάτω από τα καλάθια με double doube (17 πόντους, 10 ριμπάουντ).

.@cskabasket keeps on rolling with another win 👊#GameON pic.twitter.com/P8SH8cAcNw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2019