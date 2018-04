Με πρωταγωνιστές τους MVPs των τρίτων αγώνων της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, Αλεξέι Σβεντ και Άντονι Γκιλ, η Χίμκι υπερασπίστηκε την έδρα της με 79-73 επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μείωσε σε 2-1 και παρέμεινε «ζωντανή» στο «κυνήγι» της πρόκρισης στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, η αποψινή επιτυχία της Χίμκι ήταν η πρώτη σε επτά εφετινές συναντήσεις με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη!

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πάλεψε μέχρι το 35΄ και άγγιξε το το «sweep» (3-0), αλλά Γκιλ και Χάνεϊκατ «εκτέλεσαν» από τα 6.75, φωνάζοντας «ΟΧΙ» στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Συγκεκριμένα, από το ισόπαλο 65-65 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 35΄, οι δύο πρωταγωνιστικές της Χίμκι ευστόχησαν σε τρία κολλητά τρίποντα (2 Γκιλ, 1 Χάνεϊκατ), ολοκληρώνοντας στο 37΄ ένα σερί 9-0 και διαμορφώνοντας το μη αναστρέψιμο 74-65.

Ο Άντονι Γκιλ τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (6/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4/6 βολές) και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Αλεξέι Σβετν πρόσθεσε 27 πόντους ( 7/12 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, μόλις 1 λάθος και 1 μπλοκ. Από την ΤΣΣΚΑ, οι 26 πόντοι του Κόρι Χίγκινς δεν ήταν αρκετοί…

The strength of Anthony Gill (22PTS) and the shooting of @Shved23 (27PTS) led @Khimkibasket to its first-ever win in the Playoffs. pic.twitter.com/ZSC2VZlBAP

— EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2018