Ευρωλίγκα: «Κρύφτηκε» η μπάλα στο ΟΑΚΑ! Η απίθανη ασίστ του Ράις που «χάζεψε» τους Σέρβους

Ο Ταϊρίς Ράις έκανε το ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κι άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ «ξεκούρασε» τον Καλάθη, οργανώνοντας εξαιρετικά το παιχνίδι, ενώ έπαιξε και δίπλα στον Έλληνα γκαρντ.

Φρόντισε, μάλιστα, να προσφέρει και μία στιγμή μαγείας στο ΟΑΚΑ, κάνοντας… χαζούς τους Σέρβους. Συγκεκριμένα, ο Ράις έδωσε μία ασίστ πίσω από την πλάτη και χωρίς να βλέπει στον Ίαν Βουγιούκα, ο οποίος τελείωσε τη φάση.

* Things you love to see *@ReseRice4 with no-look dimes!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Hrx1Z8T5Io

— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2019