“Η ΚΑΕ Ελαφιακός κι ο… Δήμος Μιλγουόκι σας εύχονται Καλή Χρονιά! Ευτυχισμένο το 2019, με υγεία και ειρήνη για όλο τον κόσμο”, ήταν το απίθανο μήνυμα με το οποίο υποδέχθηκαν το νέο έτος οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

“Όλα είναι τόσο όμορφα εδώ. Έχουμε καλούς ανθρώπους στην ομάδα, έχω καλούς συμπαίκτες, καλό προπονητή και όλη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική. Έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε μεγάλα πράγματα φέτος. Θα πρέπει να μείνουμε διψασμένοι και να συνεχίζουμε να δουλεύουμε.

Είναι σημαντικό που είμαστε πρώτοι στην Ανατολή, αλλά μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και θεωρώ πως είμαστε καλύτεροι από ό,τι δείχνουν οι αριθμοί. Θέλω η ομάδα μου να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και να μας σπρώχνει να βελτιωνόμαστε», δήλωσε από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

"I want my team to keep working hard and us keep pushing forward to get better." @Giannis_An34 's full media availability today: pic.twitter.com/AX5okuVxom

"When you start drinking Coca-Cola, you don't like drinking generic Coca-Cola. You know? You don't go back. I think that's it. When you start winning, you don't like losing." pic.twitter.com/4idtVhCoRO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2018