Είναι πρόσωπο των τελευταίων ωρών στο χώρο του μπάσκετ. Η πώληση –σε δημοπρασία- του αναμνηστικού του Μάικλ Τζόρνταν συνέπεσε με την προβολή των πρώτων επεισοδίων του ντοκιμαντέρ «The Last Dance»

Η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992, πουλήθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (19.04.2020) έναντι 216.000 δολαρίων, σε μια δημοπρασία που συνέπεσε με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τον «M.J» και τους Σικάγο Μπουλς.

Οι δημοπρασίες του Ρόμπερτ Έντουαρντ, που διαθέτουν αθλητικά αναμνηστικά μεγάλης αξίας, επιβεβαίωσαν την πώληση της υπογεγραμμένης φανέλας από τον θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ. Η τιμή πώλησης της, μάλιστα, ήταν η δεύτερη υψηλότερη σε δημοπρασία εμφάνισης του Τζόρνταν.

Η υποβολή προσφορών άνοιξε στις 25.000 δολάριας στις 7 Απριλίου και έληξε το βράδυ της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ «The Last Dance» του ESPN.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι αναμφισβήτητα ο πιο εμβληματικός αθλητής όλων των εποχών, κερδίζοντας έξι τίτλους ΝΒΑ και δύο χρυσά μετάλλια Ολυμπιακών Αγώνων», δήλωσε ο πρόεδρος των δημοπρασιών Ρόμπερτ Έντουαρντ, Μπράιαν Ντιούγιερ, και πρόσθεσε: «Οι συλλέκτες απολαμβάνουν να αποκτούν μια σπάνια φανέλα του Τζόρνταν από την Dream Team του 1992, τη μεγαλύτερη ομάδα μπάσκετ που δημιουργήθηκε ποτέ».

