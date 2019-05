Final Four 2019: Συγκλονιστική αγκαλιά Ιτούδη – Ροντρίγκεθ – video

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πανηγύρισε μία «επική» πρόκριση στον τελικό της Euroleague και οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές της, δημιούργησαν και το highlight των πανγηυρισμών μετά τη λήξη του αγώνα.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Δημήτρης Ιτούδης αγκάλιασε τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ και την κόρη του Ισπανού, με την κάμερα της διοργάνωσης να «πιάνει» το στιγμιότυπο και να το ανεβάζει στα social media με λεζάντα: «Αυτό σημαίνει (η πρόκριση)».

This is what it means!#F4GLORY pic.twitter.com/7Wi3rX6BKZ

— EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019