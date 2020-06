“Θέλουμε την αλλαγή, θέλουμε δικαιοσύνη και για αυτό είμαστε εδώ”, ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια διαδηλώσης -στην οποία πρωτοστάτησε- κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέβηκε στο κέντρο του Μιλγουόκι και διαδήλωσε μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση και Αλέξανδρο, τη μητέρα τους Βερόνικα, τη σύντροφό του Μαράια Ρίντλσπριγκερ και το γιο τους, Λίαμ. Στο πλευρό τους ήταν και αρκετοί παίκτες των Μπακς, όπως οι Μπρουκ Λόπεζ, Φρανκ Μέισον, Στέρλινγκ Μπράουν και Ντόντε Ντι Βιντσέντζο.

Ο 25άχρονος γκαρντ/φόργουορντ, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες, φορούσαν μπλουζάκια που έγραφαν “Δεν μπορώ να αναπνεύσω”, φορούσε μάσκα και γάντια εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και μοίρασε μπουκάλια με νερό στους υπόλοιπους διαδηλωτές.

Giannis Antetokounmpo passing out water to protesters @fox6now pic.twitter.com/FcxaNtr0gh

Watch as the Milwaukee @Bucks MVP @Giannis_An34 and teammates join todays march up wisconsin Avenue. Heres a quick 45 seconds of this cool moment. @tmj4 #tmj4 #GeorgeFloydProtests #fearthedeer #greekfreak #blm #BlackLivesMattter #georgefloyd pic.twitter.com/vENGnRViWl