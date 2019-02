Γερμανία – Ελλάδα: Η ΕΟΚ τίμησε τον Νίκο Ζήση στο Μπάμπεργκ – video

Πριν το τζάμπολ του τελευταίου αγώνα της εθνικής, απέναντι στα «πάντσερ», για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019, ο γενικός γραμματέας της ΕΟΚ, Παναγιώτης Τσαγκρώνης, παρέδωσε μία φανέλα με το νούμερο 189, όσες και οι συμμετοχές του στη γαλανόλευκη, καθώς και μία «χρυσή» μπάλα μπάσκετ. Ο Ζήσης βρίσκεται στην 4η θέση του πίνακα των Ελλήνων διεθνών με τις περισσότερες συμμετοχές, πίσω από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον Παναγιώτη Φασούλα και τον Φάνη Χριστοδούλου.

Was für ein Moment! @nik683 wird beim Länderspiel Deutschland vs. Griechenland in Freak City geehrt 🙂🇬🇷 #FIBAWC @FIBA pic.twitter.com/mEihsd0HeD

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) February 24, 2019