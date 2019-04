Γιάννης Αντετοκούνμπο – «Απέρριψε ρόλο στο Space Jam 2»

Οι φίλοι του μπάσκετ και το NBA περιμένουν με ανυπομονησία το “Space jam 2” στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει ο Λεμπρόν Τζέιμς. Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν στην offseason του 2019, κάτι που… αναγκάζει τον ηγέτη των Λέικερς να μην δώσει το “παρών” στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Team USA: Χωρίς τον Λεμπρόν Τζέιμς στο Παγκόσμιο λόγω… Space Jam!

Στην πρώτη ταινία -στην οποία πρωταγωνίστησε ο Μάικλ Τζόρνταν- η ομάδα των Monstars είχε κλέψει τις ικανότητες των Μάγκσι Μπογκς, Λάρι Τζόνσον, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Πάτρικ Γιούιν και Σον Μπράντλεϊ, προκειμένου να νικήσουν τον “Air Jordan”.

Η εταιρία που έχει αναλάβει την παραγωγή της συγκεκριμένης ταινίας ψάχνει μια νέα πεντάδα που θα… τεθεί αντιμέτωπη με τον Λεμπρόν Τζέιμς και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, στο “τραπέζι” έπεσε και το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όπως όμως προκύπτει, ο Έλληνας διεθνής παίκτης έριξε… πόρτα στους ανθρώπους που του έκαναν τη συγκεκριμένη πρόταση, αφού δεν θέλει να χάσει δυο εβδομάδες ατομικών προπονήσεων για να συμμετάσχει στα γυρίσματα!

“Δεν μου αρέσει το Χόλιγουντ. Δεν μου αρέσει αυτό το δράμα. Θέλω να είμαι εγώ” ανέφερε ο Αντετοκούνμπο σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ESPN.

Η περίοδος προετοιμασίας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι κάτι το… ιερό για τον “Greek freak”!

Giannis Antetokounmpo has TURNED DOWN his role in Space Jam 2 because he refuses to miss out on 2 weeks of private workouts! (@shiftrefresh) pic.twitter.com/VtuoUWo8gr

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) April 9, 2019