Γουέστμπρουκ: Το ιστορικό triple-double και η αφιέρωση στον δολοφονημένο ράπερ! video

“Τρελαίνει” κόσμο ο Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ο ηγέτης των Θάντερ οδήγησε την ομάδα του σε νίκη με 119-103 επί των Λέικερς, στην Οκλαχόμα, φτάνοντας σε ένα εκπληκτικό triple double, τέτοιο που είχε καταφέρει μόνο ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν πριν 51 χρόνια.

Απίστευτο triple-double ο Γουέστμπρουκ! 51 χρόνια μετά τον Τσάμπερλεϊν – video

Ο Γουέστμπρουκ σημείωσε 20 πόντους, μάζεψε 20 ριμπάουντ και μοίρασε 21 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχή κι έτσι έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ, που καταφέρνει tripe double με +20 στις τρεις κατηγορίες.

Μάλιστα π ηγέτης των Θάντερ αφιέρωσε το κατόρθωμα του στη μνήμη του φίλου του, ράπερ Νίπσι Χασλ, που δολοφονήθηκε πριν μερικές μέρες σε ένοπλο επεισόδιο στο Λος Άντζελες.

«Αυτό είναι για τον Νίπσι» φώναξε ο Γουέστμπρουκ, χτυπώντας το στήθος του, αφού “κατέβασε” το 20 του ριμπάουντ στο ματς, με το οποίο ολοκλήρωσε το ιστορικό triple double.

🗣 "That's for Nipsey!" 💙

Russ finishes with 20 PTS, 21 AST & 20 REB in @okcthunder's win over LA. pic.twitter.com/Klp6IFuYF4

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 3, 2019