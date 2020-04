Ο Κόμπι Μπράιαντ συμμετείχε στα γυρίσματα για το ντοκιμαντέρ του Μάικλ Τζόρνταν, που θα προβληθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο σκηνοθέτης του, Τζέισον Χέιρ, έφερε στο φως της δημοσιότητας μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια.

Ήταν το μπασκετικό του ίνδαλμα και κατάφερε τελικά να τον κάνει φίλο του και να τον πλησιάσει σε “μαγεία” όσο κανείς άλλος παίκτης. Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν θα μπορούσε να μην έχει το δικό του μέρος στο ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν «Last Dance», που θα προβληθεί την επόμενη εβδομάδα από το ESPN και το Netflix.

Ο αδικοχαμένος «Black mamba» μίλησε για τον «Air Jordan», τη σχέση τους και το πώς τον επηρέασε στην καριέρα του. Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Τζέισον Χέιρ, έδωσε στην δημοσιότητα μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια σχετικά με τη συμμετοχή του θρύλου των Λέικερς.

Όπως αποκάλυψε, τα γυρίσματα στα οποία συμμετείχε ο Κόμπι Μπράιαντ, ολοκληρώθηκαν λίγες μέρες προτού ο «black mamba» σκοτωθεί σε συντριβή ελικοπτέρου μαζί με την κόρη του.

«Το γύρισμα με τον Κόμπι έγινε στα μέσα Ιανουαρίου, περίπου μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Και είπε τότε ότι ο Τζόρνταν ήταν σαν τον μεγάλο του αδερφό. Και μετά ακούσαμε τον Μάικλ να αποκαλεί τον Κόμπι ως τον μικρό του αδερφό κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης στο STAPLES Center. Ήταν απίστευτος ο δεσμός που είχαν. Και αυτή η σκηνή είναι πολύ πιο δυνατή τώρα για να ξεκινήσουμε», ανέφερε ο Τζέισον Χέιρ.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, ο Τζόρνταν ήταν αρκετά φορτισμένος συναισθηματικά στη διάρκεια των γυρισμάτων και των επαφών με τους ανθρώπους της παραγωγής. Μάλιστα, σε τρεις περιπτώσεις ζήτησε ένα μικρό break για να συνέλθει.

For the Kobe Bryant fans, he was interviewed for the doc and the scene/interview he appears in was completed just one week before his death. https://t.co/HqwZhTB7wB pic.twitter.com/z068fImHaL