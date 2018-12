Η Φενέρμπαχτσε πήρε τη ματσάρα με ΤΣΣΚΑ! video

Με τον Γιάν Βέσελι να θυμίζει… οδοστρωτήρα (19π., 10ρ., 3ασ., 2κλ., 1 μπλοκ), η Φενέρμπαχτσε πήρε το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (79-75) μετά από τεράστια ανατροπή (σ.σ. 36-48 στο ημ.).

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς θριάμβευσε στη “μάχη” με τον κουμπάρο του, Δημήτρη Ιτούδη μέσα στην Κωνσταντινούπολη, με την ομάδα του να έχει απόλυτη κυριαρχία στα επιθετικά ριμπάουντ (14 έναντι 1!).

Με την αποψινή επιτυχία η Φενέρ, που έδωσε ρεσιτάλ άμυνας στην τρίτη περίοδο (σ.σ. κράτησε χωρίς πόντο τους φιλοξενούμενους για 6 λεπτά, τρέχοντας σερί 16-0 και προσπερνώντας με 52-50 στο 26΄), διεύρυνε σε 9-0 το αήττητο σερί της, ενώ αύξησε σε 12-1 το ρεκόρ της, υποχρεώνοντας τους Ρώσους στην τρίτη εφετινή ευρωπαϊκή απώλεια.

.@FBBasketbol registers its ninth consecutive victory. Coming back from 15 points down to get the win! Highlights… pic.twitter.com/3eb61ULXB8 — EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2018

Τα δεκάλεπτα:18-26, 36-48, 60-62, 79-75

Η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague, διαλύοντας την Μπουντούσνοστ στην Κωνσταντινούπολη με 106-68.

Η ομάδα του Αταμάν ήταν τρομερή στα τελευταία (περίπου) 14 αγωνιστικά λεπτά του αγώνα καθώς σημείωσε 47 πόντους και κατάφερε να ανεβάσει το ρεκόρ της στο 9-4, ρίχνοντας την ομάδα του Μαυροβουνίου στο 3-10.

Κορυφαίος για τους Τούρκους ήταν ο Μπομπουά με 22 πόντους, ενώ από 17 και 15 πόντους αντίστοιχα είχαν οι Μότουμ και Σίμον. Από την ομάδα του Μαυροβουνίου, που έπεσε στο 3-10, ξεχώρισε ο Ερλ Κλαρκ με 21 πόντους.

Some BIG performances from the @AnadoluEfesSK players leads it to a emphatic victory! Highlights… pic.twitter.com/ssowSvnzCa — EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2018

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 49-41, 81-53, 106-68

