Με μία φωτογραφία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Στεφάν Λάσμε, ο Κιθ Λάγκφορντ και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη νέα, δεύτερη εμφάνιση του Τριφυλλιού για τη νέα σεζόν.

Οι τρεις φετινές μετεγγραφές της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ, πόζαραν με τη νέα λευκή φανέλα, η οποία φέρει το λογότυπο του νέου χορηγού της ΚΑΕ και ξεχωρίζει από τις προηγούμενες και για τις πράσινες ρίγες τόσο στα μανίκια, όσο και στα πλάγια του σορτσακίου.

Fight with White for the #GreenCentury ☘

Η εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας μας για τη σεζόν 2018/19, για νέα μεγάλα διπλά σε Ελλάδα και Ευρώπη.@adidas @adidasHoops #HereToCreate #adidasBasketball pic.twitter.com/9qqSbFLywO

— Panathinaikos BC (@paobcgr) September 22, 2018