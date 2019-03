Η σούπερ εμφάνιση του Αντετοκούνμπο! Έτσι «διέλυσε» το Κλίβελαντ – video

Ένα ακλόμη double double για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος χρειάστηκε να αγωνιστεί μόλις 32 λεπτά για να γεμίσει για μία ακόμη φορά τη στατιστική του και να χαρίσει ξανά τη νίκη στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Greek Freak είχε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 κοψίματα για μόνο 4 λάθη κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όπου «διέλυσε» τις ρακέτες με 9 καρφώματα στο ματς. Μετά την ήττα και του Τορόντο από τους Χόρνετς, μάλιστα, ο Έλληνας γκαρντ – φόργουορντ και τα «ελάφια» καθιερώνονται στην πρώτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και δύσκολα δεν θα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα στα πλέι οφ.

The MVP dominated in the WIN!!

26 PTS | 10 REB | 7 AST | 4 BLK (season-high) | 69% FG | 9 DUNKS#FearTheDeer pic.twitter.com/sYHm5VU30K

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 24, 2019