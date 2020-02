Μια από τις τρομερές τάπες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Λεμπρόν Τζέιμς, κατά τη διάρκεια του NBA All Star Game 2020 θύμισε σε πολλούς μια ανάλογη φάση, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν αυτός που… χαμογέλασε στο φινάλε του φετινού NBA All Star Game, επικρατώντας για τρίτη διαδοχική χρονιά τη νίκη και παίρνοντας για δεύτερη σερί χρονιά στη «μάχη» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η Team LeBron επικράτησε με 157-155 της Team Giannis στο 69ο All Star Game του ΝΒΑ, που διεξήχθη στο Σικάγο και ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ.

NBA All Star Game: Τρομερός Αντετοκούνμπο! “Έσβησε” τα… φώτα στον Λεμπρόν (video)

Το All Star Game που έγινε στο κατάμεστο «United Center» ήταν ένα από τα καλύτερα που έγιναν ποτέ και έδωσε αρκετές θεαματικές φάσεις, τόσο στην επίθεση, όσο και στην άμυνα. Αν και δεν αναδείχθηκε MVP της… γιορτής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να… κλέψει τις εντυπώσεις, κυρίως με τις τάπες που έκανε στον Λεμπρόν Τζέιμς.

Μάλιστα, το ένα από τα δυο “μπλοκ” που έκανε στον ηγέτη των Λέικερς, θύμισε πολύ κάτι αντίστοιχο που είχε κάνει και ο Κόμπι Μπράιαντ, σε μια παλαιότερη διοργάνωση.

Giannis locked up LeBron and then LBJ returned the clamps 🚫 pic.twitter.com/pdLk8p1kPs