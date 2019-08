Η ΤΣΣΚΑ ολοκλήρωσε το «μπαμ» με Μάικ Τζέιμς! Pic

Είναι πλέον οριστικό! Παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι επίσημα ο Μάικ Τζέιμς. Ο 28χρονος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού υπέγραψε για έναν χρόνο με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

2018-19 season was statistically best for Mike. He was awarded with Alphonso Ford Trophy as the EuroLeague best scorer (19.8 points). #CSKAbasket pic.twitter.com/y7JAcJyzmv

“Είμαι ενθουσιασμένος που πηγαίνω σε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Είναι τιμή που με επέλεξε ο κόουτς Ιτούδης για την ομάδα που κατέκτησε την Euroleague και είμαι έτοιμος να τη βοηθήσω με κάθε δυνατό τρόπο”, ανέφερε ο Τζέιμς.

💬 @TheNatural_05: I’m excited to join a team with winning expectations and a winning mentality. I’m honored that coach @ItoudisD chose me and let me come and join a team that won the @EuroLeague last year, and I’m ready to help the team win in any way possible.#CSKAbasket pic.twitter.com/n0K7ukegEP

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 12, 2019