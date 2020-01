Η ΤΣΣΚΑ “πήρε” την… ματσάρα! “Κάστρο” η Μακάμπι του Σφαιρόπουλου – Η βαθμολογία

Τι κι αν παίζει με σοβαρές απουσίες (ΝτιΜπαρτολομέο και Ουόλτερς)! Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι φτιαγμένη για… μεγάλα πράγματα φέτος! Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου πήρε μεγάλη εντός έδρας νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα (92-85) και κράτησε το… σπίτι της αήττητο για δέκατο παιχνίδι.

Στο 13-6 ανέβασαν οι Ισραηλινοί το ρεκόρ τους, που είχαν κορυφαίους τους Ντόρσεϊ (19 πόντοι), Γουίλμπεκιν (18 πόντοι), Χάντερ (12 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Καλοϊάρο (12 πόντοι). Οι “μπλαουγκράνα” γνώρισαν την 3η συνεχόμενη ήττα τους στην Euroleague και υποχώρησαν στην 5η θέση (13-6). Από το σύνολο του Πέσιτς διασώθηκε ο Μίροτιτς, με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

It was showtime in Tel Aviv as @MaccabitlvBC won in style! 😎💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/F2jEnDwN28 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 14 Ιανουαρίου 2020

Στη “Megasport Arena”, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας προσέφερε ένα πολύτιμο «δώρο» στην Αναντολού Εφές, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ήττα με 60-55 και δίνοντας τέλος στη συγκατοίκηση της με τους Τούρκους στην κορυφή.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη εξαργύρωσε την εξαιρετική άμυνά της στα τελευταία τρία δεκάλεπτα, με τον Χάουαρντ Σαντ-Ρος να κάνει το ντεμπούτο του με τους Ρώσους και να έχει θετική παρουσία στην άμυνα και 4 πόντους στην επίθεση στα σχεδόν 22 λεπτά που αγωνίστηκε!

Η ΤΣΣΚΑ κράτησε τους Ισπανούς κάτω από τους 20 πόντους και στις τρεις περιόδους, συμπληρώνοντας τις 13 νίκες που την κρατούν στο παιχνίδι της τετράδας. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έδωσε έτσι τέλος σε αήττητο σερί των 13 νικών της Ρεάλ, υποχρεώνοντας την στη τέταρτη ήττα της. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους, ενώ από τους Ισπανούς ξεχώρισε ο Τρέι Τόμπκινς με 14.

.@cskabasket halts Real Madrid’s winning run with a score of 60-55 at the Megasport Arena Highlights… pic.twitter.com/3flFUr9vUY — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 14 Ιανουαρίου 2020

Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει πλέον η Αναντολού Εφές, μετά την επιβλητική νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο και την εκτός έδρας ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ομάδα του Αταμάν δεν αγχώθηκε απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και με το τελικό 88-68 πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική νίκη της και 16η στο σύνολο. Τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας και ο… ορεξάτος Σέιν Λάρκιν (23π.) οδήγησαν την περσινή φιναλίστ σε ένα… ήσυχο βράδυ, υποχρεώνοντας τους Ιταλούς στην ένατη ήττα τους.

.@AnadoluEfesSK NEVER TRAILED en route to an 88-68 win Highlights…#GameON pic.twitter.com/9OQ0Y6yJta — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 14 Ιανουαρίου 2020

Την ίδια στιγμή η Φενερμπαχτσέ αρχίζει να οικοδομεί το δικό της ρεκόρ (3η σερί νίκη), μπαίνοντας δυνατά στην… κούρσα για να προλάβει την οκτάδα. Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς συνέτριψε με 86-64 τους Γάλλους, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-11, γεγονός που την ανέβασε στη δέκατη θέση, πιάνοντας τους Γάλλους στην κατάταξη. Πρωταγωνιστής των νικητών ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (10) και ασίστ (10).

Τέλος, η Βαλένθια «απέδρασε» με σπουδαίο «διπλό» από το «σπίτι» της Χίμκι (84-75), βελτιώνοντας σε 9-10 το ρεκόρ της και «βυθίζοντας» τον Αλεξέι Σβεντ και την παρέα του (11η θέση με ρεκόρ 8-11). Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο έμπειρος Φερνάντο Σαν Εμετέριο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους (2/2δ., 4/4τρ., 2/2β.), τη στιγμή που ο Σβεντ ήταν απελπιστικά μόνος για την υπεράσπιση της έδρας (18π.).

.@valenciabasket grabbed its third road win of the season by downing Khimki Moscow Region! Highlights…#GameON pic.twitter.com/PAD5tDRzht — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 14 Ιανουαρίου 2020

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ρεάλ Μαδρίτης 60-55

Χίμκι – Βαλένθια 75-84

Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 88-68

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 86-64

Ολυμπιακός – Άλμπα Βερολίνου 86-93

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 92-85

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης – Μπασκόνια 15/1 στις 19:00

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 15/1 στις 20:00

Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου 15/1 στις 21:00

