Η ΤΣΣΚΑ «σκούπισε» τη Χίμκι και κατάκτησε την VTB!

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικράτησε 80-62 στην έδρα της Χίμκι, έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών και πανηγύρισε την όγδοη σερί κατάκτηση της VTB League!

Κορυφαίος για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη (που δεν είχε στη διάθεση του τον Κλάιμπερν) ήταν ο Χίγκινς με 23 πόντους, με τον Χάντερ να είχε 15π. και 8 ριμπάουντ και τον Κουρμπάνοφ 12π.

Από την Χίμκι, που αγωνίστηκε χωρίς τους Σβεντ και Τίμα, ξεχώρισαν οι Ζάιτσεφ και Μίκι με 22 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 14-18, 28-43, 47-62, 62-80

WE ARE THE CHAMPIONS 🏆🏆🏆#CSKAbasket pic.twitter.com/Oj9rCfiaYO

— CSKA Moscow (@cskabasket) June 10, 2019