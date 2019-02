Ιστορική πρόκριση για Μαυροβούνιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Ματσάρα ο Στρέλνιεκς – video

Το Μαυροβούνιο έγινε η 12η ομάδα που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας (31 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου) από την ευρωπαϊκή ζώνη, παρά την ήττα που γνώρισε μέσα στη Ποντγκόριτσα από τη Λετονία (80-74).

Το Μαυροβούνιο θα έπαιρνε την παρθενική του πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης με νίκη αλλά και με ήττα μέχρι οκτώ πόντους και τα κατάφερε. Η Λετονία βρέθηκε αρκετές φορές μπροστά στο σκορ με διψήφια διαφορά, αλλά στο τέλος δεν… χαμογέλασε.

🇲🇪 MONTENEGRO ARE IN THE WORLD CUP! 1st ever participation! Amazing!#FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/eVijMlD0ue

— Basketball World Cup (@FIBAWC) February 25, 2019